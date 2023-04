Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

La justice a décidé d’intervenir dans l’opération « Wuambushu ». Le tribunal judiciaire de Mamoudzou a suspendu l’évacuation d’un bidonville à Mayotte, prévue ce mardi dans le cadre de l’opération contre la délinquance et l’habitat insalubre menée dans ce département français de l’océan Indien.

L’évacuation de ce bidonville, situé à Koungou à proximité de Mamoudzou, initialement prévue à partir de 6 heures, a donc été suspendue, la justice constatant « l’existence d’une voie de fait », tenant aux conditions d’expulsion jugées « irrégulières » par les personnes s’opposant à l’expulsion.

La population va avoir le droit à un court répit au Soudan, alors que les affrontements font rage depuis le 15 avril pour le contrôle du pouvoir. Antony Blinken a annoncé, lundi, un cessez-le-feu de soixante-douze heures entre l’armée et les paramilitaire des FSR. « Après d’intenses négociations », celui-ci est en vigueur depuis « minuit le 24 avril », a précisé le chef de la diplomatie américaine.

Rima Abdul Malak le reconnaît elle-même : lors des cérémonies de ce type, « le rôle du ministre, c’est de rester assis à ne rien dire ». Mais cette fois, la ministre de la Culture a choisi de ne pas suivre cette règle tacite. Elle a en effet réagi vivement lundi soir en plein milieu des Molières 2023, après avoir été interpellée par deux artistes sur scène concernant la réforme des retraites. « Tout seul, dans sa bonne logique ultralibérale, du haut de sa tour d’ivoire, [Emmanuel Macron] a décidé de reporter l’âge de départ à la retraite à 64 ans », a par exemple accusé la comédienne Toufan Manoutcheri.

Quelques secondes plus tard, Rima Abdul Malak s’est levée et a pris un micro pour notamment défendre son bilan à la tête de son ministère. Aussi bien les deux artistes que la ministre ont été applaudies par la salle. La cérémonie a ensuite repris, avec les nombreuses récompenses pour la Comédie-Française et pour la pièce « Oublie-moi ».