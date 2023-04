Et je coupe la lumière… Et je rallume la lumière… Un va-et-vient connu à présent des quelque 4.300 habitants de la petite commune de Sérémange-Erzange, située à côté de Hayange en Moselle. La mairie a en effet décidé de rallumer l’éclairage public nocturne, à la demande de ses administrés après une série de vols de roues de voitures. L’extinction, entre 23 heures et 5 heures du matin, avait été décidée en novembre, comme dans de nombreuses villes françaises, pour des raisons écologiques et économiques.

Certaines personnes pourraient avoir, même si des communes voisines qui ont conservé leur éclairage ont été également touchées, profité de l’obscurité occasionnée pour agir. « Les habitants ont été victimes à plusieurs reprises de dégradations. Un gang a tourné, cinq à sept voitures ont été retrouvées sur cales, les roues avaient été démontées », indique le directeur général des services de la commune, Frédéric Guériot, confirmant une information du quotidien Aujourd’hui en France.

« Un sentiment d’insécurité »

« L’objectif était de préserver la biodiversité et l’environnement et de réaliser des économies sur la consommation d’énergie. Mais nous n’avons pas vraiment eu d’autre choix que de rétablir l’éclairage, la population avait un fort sentiment d’insécurité », a précisé Frédéric Guériot. « Le rétablissement a été bien accueilli, et il est vrai que depuis nous n’avons pas eu d’autres dégradations. »









Selon la police nationale de la ville voisine de Thionville, « une trentaine » de vols de roues de voitures a été recensée à Sérémange-Erzange et dans les communes alentour, éclairées ou non la nuit, depuis la fin de l’année 2022. Les auteurs des vols, des mineurs, ont été arrêtés. « L’absence d’éclairage la nuit facilite beaucoup le travail de certaines personnes mal intentionnées, et ça complique l’exploitation de la vidéosurveillance, il fait tout noir sur les images », a regretté un officier du commissariat de Thionville.