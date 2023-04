C’est une expérience que tous les cyclistes ont déjà connue. Se faire frôler par une voiture lancée à 80 km/h sur une route départementale est tout sauf une expérience agréable. Vous avez beau serrer les fesses et les dents, la peur de finir sur le capot ou dans le fossé est bien réelle. Certains ont pu en être traumatisés au point de ne plus oser rouler. D’autres y ont même laissé la vie. En 2022, 244 cyclistes ont perdu la vie sur les routes de France. D’après les statistiques, 38 % des cyclistes tués avaient plus de 55 ans et ont perdu la vie sur une route de campagne, souvent lors d’une sortie « loisirs ».

La majorité du temps, ces accidents sont causés par le comportement des automobilistes, fautifs par excès de vitesse ou par dépassement dangereux. Pour tenter d’y remédier, la Sécurité routière a développé une importante campagne de communication intitulée « la route se partage » notamment relayée lors du passage des courses cyclistes. En Ille-et-Vilaine, ce sont une cinquantaine de panneaux qui ont été ou vont être installés en bord des routes.





Je double ? Je m'écarte ⚠️ Quand on double un cycliste, il faut s'écarter d'au moins 1,5m (1m en ville). Près de 50 panneaux de prévention sont installés, jusqu'à fin septembre, sur les routes départementales 🪧👇https://t.co/yW7YiqGqfu #IlleetVilaine pic.twitter.com/2bEBkBUxge — Ille-et-Vilaine (@ille_et_vilaine) April 17, 2023







A l’initiative de cette opération, le conseil département souhaite « sensibiliser les conducteurs et les cyclistes à un meilleur partage de la route ». Et rappeler une règle fondamentale. En territoire rural, un automobiliste doit s’écarter d’au moins un mètre cinquante quand il double un cycliste. En milieu urbain, où la vitesse est généralement moins élevée, la distance préconisée est d’au moins un mètre. Une attitude qui permet de mieux protéger les cyclistes, particulièrement vulnérables face aux voitures et aux poids lourds.









En 2022, 122 accidents corporels impliquant des cyclistes ont été enregistrés dans le département. « Cette action de sensibilisation routière représente un vecteur considérable de lutte contre le réchauffement climatique tout en répondant à des enjeux de santé publique. Développer la pratique cyclable est une des ambitions fortes des années à venir », précise le département. Un important plan de développement des aménagements cyclables a été mis en place par le conseil départemental afin de sécuriser la pratique.