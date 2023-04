Jusqu’au 17 mai, l’emploi du feu est strictement interdit, dans l’Hérault, sur les terrains couverts de forêts, de bois, de plantations, de landes, de garrigues ou de maquis. C’est-à-dire partout, ou presque. Le préfet, Hugues Moutouh, a pris cette décision en raison des conditions exceptionnelles de sécheresse dans le département, et « au regard des dernières prévisions météorologiques », qui n’annoncent pas de changements côté ciel.

Dans le département de l’Hérault, le brûlage des déchets verts (branchages, feuillages, herbes, etc.) dans les parcs et les jardins (déchets de tonte, feuillages, branchages issus d’élagage de haies…) était déjà prohibé par le règlement sanitaire départemental. Tout emploi du feu, détaillent les services de l’Etat dans un communiqué, expose les contrevenants à des amendes pouvant aller jusqu’à 150.000 €, au paiement de lourds dommages et intérêts, ainsi qu’à des peines d’emprisonnement, en cas d’incendie.

























La préfecture rappelle, par ailleurs, qu’il est obligatoire de débroussailler les terrains, pour éviter la propagation des incendies et faciliter l’intervention des sapeurs-pompiers.