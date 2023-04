100.50 € en catégorie 3 et 331.50 € en fosse pour voir Usher à la Seine Musicale, 195.10 € en carré or pour Beyoncé au Stade de France, 194 € minimum en fosse pour Madonna à l’Accor Hotel Arena… Les récentes mises en vente pour les concerts de cette année en sont le parfait exemple : les billets de concert sont chers, voire très chers. De quoi y réfléchir à deux fois avant d’acheter son précieux sésame.

Et vous, vous êtes-vous privés d’un concert à cause des prix ? Fan d’un(e) artiste, avez-vous déjà renoncé à aller voir votre idole au vu du coût du billet ? Ou alors vous n’allez tout simplement plus en concert à cause des tarifs ? Avez-vous un budget concert ? Êtes-vous obligés de faire des choix dans les artistes que vous allez voir sur scène ? Avez-vous des astuces pour avoir des billets moins chers (CE, dernière minute, billetteries secondaires…) ? Vous dirigez-vous plutôt vers les concerts dans les petites salles d’artistes peu connus ? Racontez-nous, votre témoignage servira à la rédaction d’un article !