« Ne sortez pas le 24 avril, vous risquez de vous faire violer. » Cette phrase est devenue virale depuis le début du mois de février sur TikTok. De nombreux internautes affirment qu’il s’agit, ce jour-là, d’une journée du viol. « Faites attention à vous. Le viol sera légal », affirment certains. D’autres invitent même leurs abonnés à cesser de les suivre s’ils comptent « participer à la journée du 24 avril ».

Attendez ... le 24 avril des mecs ont prévu de faire une journée du viol?? Je pardon - ???

Apparement dans deux jours ils veulent violer un Max de femmes ?? Faites grave attention à vous — OPL | UnBordelSansNom (@_UBSN_) April 22, 2021



Des hommes proposent même leur « protection » aux femmes pour qu’elles « puissent affronter cette journée sans crainte ». Plusieurs personnes indiquent qu’elles se préparent. Et montrent, images à l’appui, qu’elles ont prévu de se promener armées d’un couteau, d’un taser, et d’une bombe lacrymogène. Evidemment, cette journée où le viol serait légal n’a jamais existé.

Mais d’où vient cette fausse information ? Elle circule depuis plusieurs années, et vient des Etats-Unis. Une journée aux airs de la purge, durant laquelle les crimes sont autorisés dans les films American Nightmare. En 2021 déjà, des influenceurs alertaient contre un « national rape day ». A l’époque, Kelvin Dingle, un policier d’Atlanta, s’adressait aux femmes : « Que ce soit vrai ou non, je vous implore de rester en sécurité. Il vaut mieux faire attention, plutôt que d’avoir des regrets plus tard » leur disait-il.

Une journée pour « reprendre le pouvoir sur les femmes »

Pourtant, il est impossible de trouver l’origine de cette affirmation. Des internautes faisaient mention de « six hommes appelant au viol le 24 avril ». Mais auprès du journal USA Today, TikTok avait affirmé ne pas avoir réussi à mettre la main sur une quelconque vidéo faisant l’apologie de tels faits.

Selon les rumeurs glanées sur le réseau social, la vidéo postée il y a deux ans, puis supprimée depuis, dans laquelle un groupe d’hommes masqués appelle à « reprendre le pouvoir sur les femmes », sans explicitement mentionner le terme de viol. Des traces de cette rumeur ont même été décelées 2010 sur Twitter.









Si c’est la viralité qui a rendu la psychose bien réelle sur TikTok, et qu’elle ne repose sur aucune information tangible, cette « journée du viol » reste inquiétante. D’abord parce que les internautes et notamment les plus jeunes n’ont pas toujours les clés pour différencier le vrai du faux sur les réseaux sociaux. Ensuite parce que la rumeur participe activement à la culture du viol, en véhiculant l’idée que les hommes posséderaient des « besoins » sexuels incontrôlables, qui justifieraient de commettre des crimes au nom d’une « misère sexuelle » fantasmée.