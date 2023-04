Il veut mettre ce sujet à l’agenda politique. Geoffroy Roux de Bézieux, estime que la crise du logement « devrait être la grande cause nationale » de ces prochaines années pour le président de la République. Selon le président du Medef, qui fait écho aux demandes de nombreux acteurs du secteur, la France manque de centaines de milliers de logements neufs.

Le gouvernement doit présenter le 9 mai des propositions issues des consultations du Conseil national de la refondation (CNR) pour répondre à la crise du logement : plus de 4 millions de mal logés, immobilier neuf en panne, rénovations énergétiques trop lentes… Plusieurs freins à la construction neuve existent selon le dirigeant du Medef, interrogé par LCI, RTL et Le Figaro dans l’émission Le Grand Jury.

Un accès au crédit difficile pour bon nombre de Français

D’abord, l’accès au crédit par la hausse des taux, un phénomène « récent » et « conjoncturel » qui « exclut à peu près la moitié des Français ». Mais aussi les contraintes qui pèsent sur les maires souhaitant bâtir sur leur territoire. Des arguments déjà exprimés par la PDG de Nexity, premier promoteur immobilier français, interrogée dans le Journal du dimanche.

Dans le même journal, le président de l’Association des maires de France et maire de Cannes David Lisnard demande également dans une tribune un assouplissement de l’accès au crédit et dénonce « les effets délétères » de la politique de zéro artificialisation nette des sols. Selon le patron du Medef, il faudrait « être capable d’échanger entre communes et entre régions » pour faire face à des « injonctions contradictoire ».