Pour les amateurs de luge en famille, de ski de fond et du Tour de France, l’accablement doit être encore plus grand. « Un important incendie » ravage le plateau de Beille, en Ariège, depuis ce vendredi matin aux alentours de 8 heures, et plus particulièrement son bâtiment d’accueil flambant neuf, qui abritait les guichets de locations des skis et un nouveau lieu de restauration.

« Les secours se sont immédiatement rendus sur place, où des gendarmes se trouvaient déjà », indique Sylvie Feucher, la préfète de l’Ariège, précisant qu’à la mi-journée le feu était « toujours en cours » malgré les efforts déployés par les 45 sapeurs-pompiers sur place. Un drone appuie les opérations d’extinction.

🔴 [ VIDÉO ] Gigantesque incendie des nouveaux bâtiments construits ces derniers mois sur le plateau de Beille en #Ariège. 🔥Le lieu, abritant notamment un restaurant de la maison Lacube, est totalement ravagé par un incendie qui a débuté ce vendredi matin. @sdis09 @ariegeledpt… pic.twitter.com/o4sQvJlD5X — 100% Radio (@100pour100radio) April 21, 2023

La représentante de l’Etat explique qu'« aucune victime n’est à déplorer dans ce sinistre » et qu’une enquête de gendarmerie a été ouverte pour déterminer les causes de l’incendie.