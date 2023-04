Si vous n’avez toujours pas renouvelé votre passeport pour partir en vacances, pas d’inquiétudes. Le parcours du combattant pour obtenir un rendez-vous en mairie, avec l’apparition aléatoire de créneaux pris d’assaut, c’est bientôt terminé, parole de Première ministre. En déplacement à Buzançais, dans l’Indre, Elisabeth Borne s’est engagée à diviser par deux d’ici à l’été les délais pour obtenir un titre d’identité.

Ces délais, aujourd’hui en moyenne de 66 jours, seront ramenés « à 30 jours cet été » et « à 20 jours à l’automne » partout en France, a précisé la cheffe du gouvernement lors d’un point-presse. Il s’agit, a-t-elle complété, d’arriver à « 1,8 million de rendez-vous par mois », soit un doublement par rapport à il y a un an. Deux leviers pour parvenir à ce résultat : « faciliter la prise de rendez-vous » en connectant la totalité des petites communes au site national de prise de rendez-vous d’une part, et en accompagnant celles qui procèdent par téléphone ou par une visite à la mairie d’autre part.

Des demandes à la hausse

« L’objectif, c’est que tous les Français puissent avoir une vision d’ensemble des rendez-vous qui sont disponibles », a expliqué Elisabeth Borne. Elle a par ailleurs dit sa volonté de « renforcer la capacité, le nombre de rendez-vous disponibles », grâce par exemple à une extension des horaires d’ouverture via des incitations financières. Quelque 650 bornes de recueil des empreintes seront également déployées, « en ciblant particulièrement les 30 départements dans lesquels on constate aujourd’hui des délais ou des difficultés » importantes.

Depuis la fin 2021, les demandes de création ou renouvellement de titres d’identité ont connu une hausse inédite. L’Hexagone est ainsi passé d’environ 9 millions de demandes en 2019 à plus de 12 millions en 2022. Au total, ces mesures représenteront 100 millions d’euros de soutien « pérenne » de l’Etat aux collectivités, a ajouté Elisabeth Borne, souhaitant « rassurer » les maires sur « le fait qu’ils recrutent des agents » pour ces nouveaux rendez-vous.









Cette question empoisonne depuis de nombreux mois l’exécutif qui peine à y répondre. Déjà, il y a un an, l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) avait annoncé le déploiement de moyens supplémentaires avec l’objectif de parvenir à un retour à la normale à l’été 2022. Puis mi-janvier 2023, la ministre déléguée aux Collectivités Dominique Faure a annoncé l’ouverture de 500 nouveaux guichets partout en France pour permettre à davantage de mairies de recevoir les demandes de titres. 20 millions d’euros avaient aussi été débloqués pour les communes au titre de la dotation pour les titres sécurisés.