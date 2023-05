« Ils n’ont jamais accès à l’extérieur, ils ne voient jamais la lumière du jour », dénonce L-214, dans un communiqué de presse. Mercredi, l’association de défense animale a dévoilé une enquête sur les conditions de vie « extrêmes » de plus de 6.200 lapins dans un élevage intensif de Noordpeene, dans le Nord.

Des vidéos et photos montrent notamment des nouveau-nés, morts ou agonisants, ainsi qu’un lapereau à la patte nécrosée, coincée entre les barreaux de la cage. Contacté par 20 Minutes pour réagir à ces images chocs, l’éleveur n’a pas donné suite. Selon L-214, les lapins, élevés et enfermés nuit et jour dans des cages, sont ensuite amenés à l’abattoir de Vaudringhem, dans le Pas-de-Calais. Par la suite, les animaux sont commercialisés par l’entreprise Lapins d’Artois, à Lillers, qui produit la marque Lapin du Ch’ti, vendue dans les supermarchés Auchan.

Une plainte déposée contre l’élevage

En réaction à cette enquête, Auchan a reconnu travailler avec l’élevage nordiste. « Au vu de la situation qui nous a été présentée par l’association L-214, nous avons décidé de nous désengager de cet élevage dès aujourd’hui, et d’ouvrir une enquête interne », a répondu le groupe nordiste dans un communiqué. L-214 a, par ailleurs, lancé une pétition afin qu’Auchan retire de sa liste de fournisseurs tous les élevages intensifs. le texte a déjà recueilli plus de 30.000 signatures.

Par ailleurs, L-214 a annoncé déposer plainte pour mauvais traitements auprès du tribunal judiciaire de Dunkerque contre l’élevage de Noordpeene. L’association en profite aussi pour interpeller la Commission européenne au sujet de « l’usage massif d’antibiotiques » puisque son enquête révèle que l’élevage utilise huit antibiotiques classés en « importance critique » par l’Organisation mondiale de la santé (OMS).