« 20 Minutes » compile pour vous les infos qu’il ne faut pas manquer ce matin dans votre Bulletin d’information matinal (BIM).

Gérald Darmanin a confirmé jeudi soir une prochaine opération contre la délinquance et l’immigration illégale à Mayotte, déjà largement ébruitée dans les médias depuis plusieurs semaines et baptisée « Wuambushu », mais sans donner de date de lancement, dans un entretien mis en ligne sur le site du Figaro.

C’est la première fois que le ministre de l’Intérieur s’exprime publiquement sur le sujet depuis les révélations du Canard enchaîné en février. Gérald Darmanin a confirmé l’envoi ces derniers jours sur l’archipel de « quatre escadrons de gendarmes mobiles, des policiers de la CRS-8, spécialistes de la lutte contre les violences urbaines, au total 510 membres des forces de l’ordre ».

Le président américain Joe Biden pourrait annoncer la semaine prochaine sa candidature à une réélection en 2024, ont affirmé plusieurs médias jeudi. Selon le Washington Post et CNN notamment, citant des sources anonymes, Joe Biden devrait lancer sa campagne présidentielle avec la publication d’une vidéo.

Le Washington Post a ainsi avancé la date du mardi 25 avril, qui coïncide avec celle de son annonce de 2019, quand il avait rejoint la course pour battre le président sortant Donald Trump. Le quotidien souligne cependant que les plans de l’équipe Biden ne sont pas finalisés et que l’annonce pourrait être reportée. Déjà le plus vieux président en exercice de l’histoire des Etats-Unis à 80 ans, Joe Biden en aurait 86 à la fin d’un hypothétique second mandat.

Nice, qui a longtemps mené, s’est liquéfié en fin de rencontre pour s’incliner dans la prolongation, jeudi soir à l’Allianz Riviera face au FC Bâle (2-1), qui affrontera donc les Italiens de la Fiorentina en demi-finale de Ligue Europa Conférence. Le coup est rude pour les Rouge et Noir qui avaient fait match nul (2-2) à l’aller et qui ont mené jusqu’à la 86e minute de la rencontre, et une demi-volée superbe de Jean-Kevin Augustin, contre une équipe suisse ballottée, obligée de défendre pour ne pas sombrer.

Si au cours de la prolongation Nicolas Pépé a eu la balle de qualification en contre, il a tergiversé (94e). Billal Brahimi a lui frappé le coup franc de l’égalisation sur la barre (108e). Car entre-temps, le défenseur Kasim Adams avait inscrit de la tête le but de la qualification (1-2, 98e).