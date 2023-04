Travailler plus pour gagner plus. Ce slogan de Nicolas Sarkozy s'appliquera bientôt aux enseignants. Emmanuel Macron a annoncé jeudi des augmentations de rémunération pour les enseignants, comme attendu. Elles comporteront une part versée à tous et une part versée aux profs qui accepteront de nouvelles missions dans le cadre du « pacte ».

Ces taches seront de différents ordres : remplacement de courte durée, encadrement de « devoirs faits » ou de stage de réussite pendant les vacances, mission de référent des élèves à besoins particuliers, pilotage d'un projet d’innovation pédagogique... Un dispositif qui est loin de faire l'unanimité chez les profs.

Vous êtes enseignant, dans le premier ou second degré ? Envisagez-vous d'effectuer des missions dans le cadre du pacte ? Si oui, pour quelles raisons ? Quelles seraient le type de mission que vous préfereriez effectuer ? Envisagez-vous de faire une ou plusieurs missions ? Si vous ne souhaitez pas adhérer à ce pacte, pouvez-vous nous donner vos raisons?