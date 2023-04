L’intersyndicale ne s’attendait pas à faire le plein en raison des vacances scolaires. La nouvelle mobilisation contre la réforme des retraites a en effet été moindre ce jeudi à Rennes avec 1.200 manifestants selon la préfecture et 5.000 selon les syndicats. « On peut prendre cette manifestation comme un petit tour de chauffe avant le 1er mai, où j’espère qu’on sera très très très nombreux. C’est par des vagues qui peuvent paraître petites, qu’à force de répétitions, on envoie quand même un message », a estimé un des manifestants, Olivier Le Moigne, retraité de 63 ans. « Le 1er mai peut être cristallisateur de plein de choses. Ça va repartir de plus belle et sur d’autres terrains dans les mois à venir », prédit-il.





Les syndicats évoquent pour leur part le chiffre de 5.000 manifestants à #Rennes ce jeudi pour la mobilisation contre #ReformeDesRetraites pic.twitter.com/Q67inKc9xT — 20 Minutes Rennes (@20minutesrennes) April 20, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.







Fait notable, la manifestation s’est cette fois déroulée dans le calme alors que la capitale bretonne est régulièrement le théâtre de dégradations et de violents affrontements depuis le début de la mobilisation. Quelques grenades lacrymogènes ont toutefois été tirées par les forces de l’ordre contre un groupe d’individus qui s’étaient écartés du cortège officiel.

Un journaliste de CNews pris à partie

En fin de manifestation, un journaliste de la chaîne CNews a également été pris à partie par des manifestants, dont certains ont essayé de lui voler sa caméra, a annoncé la préfecture, soulignant qu'« il va bien ».









En Bretagne, une soixantaine de syndicalistes, notamment de la CGT ferroviaire, ont par ailleurs bloqué ce jeudi matin un passage à niveau à Lorient, entraînant des retards de plusieurs heures pour quatre TGV et cinq TER. Le trafic a repris progressivement vers 10 heures après le départ des manifestants.