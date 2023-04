Nadine Jubillar a 52 ans, un fils en prison, et deux petits enfants – Elyah et Louis – qui n’ont pas revu leur mère Delphine depuis la soirée du 15 décembre 2020. La Tarnaise, qui n’a jamais donné d’interview depuis le déclenchement de cette affaire hors normes, s’est confiée au Parisien et à une équipe d’Envoyé spécial. Le quotidien a publié ses confidences, avant la diffusion de l’émission ce jeudi soir.

Elle y parle de l’enfance de Cédric Jubillar qu’elle a eu à 16 ans et demi et qui a été placé tout petit le temps qu’elle s’installe dans la vie. D’un enfant « curieux de tout, très jovial, très joueur, très sociable » qui « n’est pas forcément le premier de la classe mais pas le dernier non plus ». Puis d’un adolescent « devenu plus turbulent et rebelle », au point d’être placé de nouveau, en centre éducatif ouvert cette fois, entre 14 et 18 ans, juste avant de rencontrer Delphine. De l’infirmière disparue, Nadine Jubillar dit qu’elle était « la belle-fille idéale (…), douce, agréable et posée ». Mais aussi que la maison du couple à Cagnac-les-Mines, pas du tout terminée par le peintre plaquiste, constituait « une ombre au tableau ».

« Je veux savoir ce qui s’est passé »

La quinquagénaire, placée brièvement en garde à vue en même temps que son fils, en juin 2021, explique qu’elle a abordé le sujet de la disparition deux fois frontalement avec le suspect. La première au lendemain de l’alerte, alors qu’il s’était réfugié chez elle avec les deux enfants. « Ne le prends pas mal mais il faut que je te demande si tu es pour quelque chose dans la disparition de Delphine », a-t-elle tenté. « Non maman, je n’aurais jamais pu lui faire de mal », a répondu Cédric. La deuxième fois, au cours de la confrontation organisée par les gendarmes, elle demande à Cédric « de dire la vérité ». Même réponse. « Je n’ai rien fait maman ».









Celle qui correspond désormais avec son fils incarcéré, mais ne l’a pas fait la première année, n’accable pas Cédric Jubillar mais on sent qu’elle a des doutes sur le rôle qui a pu jouer. Elle attend de la justice, « la vérité ». « Je veux savoir ce qui s’est passé. Et si c’est bien lui qui l’a fait », ajoute-t-elle, refusant de trancher sur son innocence ou sa culpabilité.

Delphine Jubillar s’est volatilisée dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020 du domicile familial de Cagnac-les-Mines. Au moment de sa disparition, elle avait demandé le divorce et s’apprêtait à refaire sa vie avec un autre homme. Absolument aucune trace d’elle n’a été retrouvée depuis. Son mari Cédric, qui a donné l’alerte, a été mis en examen pour « meurtre sur conjoint » et incarcéré six mois plus tard. Il clame son innocence et les sept demandes de remises en liberté déposées par ses avocats ont toutes été rejetées.