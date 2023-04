C’est le Tour de France des huées pour Emmanuel Macron. Au lendemain d’une journée mouvementée en Alsace, le président français a été accueilli par des centaines d’opposants à la réforme des retraites ce jeudi dans l’Hérault où il effectue un nouveau déplacement consacré à l’éducation.

Environ un millier de manifestants ont formé un cortège très bruyant pour l’accueillir dans le centre-ville de Ganges, au nord de Montpellier, contenus à bonne distance du collège par les forces de l’ordre. Sifflets, vuvuzelas, fumigènes… mais pas de casseroles, interdites spécialement par arrêté préfectoral. Ce dernier proscrit en effet « l’usage » de tous « dispositifs sonores portatifs ou émanant de véhicules non dûment autorisés ».

Ballons noirs en signe de deuil

« On est là », « Macron démission », chantaient les contestataires dans le centre-ville de cette commune de 4.000 habitants des contreforts des Cévennes, drapeaux CGT, Unsa éducation, Snes-FSU et ballons noirs en signe de deuil à la main. La veille en Alsace, Emmanuel Macron avait été violemment hué et pris à partie lors de son premier bain de foule depuis des semaines. Un retour sur le terrain décidé après la promulgation de sa réforme, très contestée, portant l’âge légal de la retraite à 64 ans.









Dans l’Hérault, où il sera accompagné du ministre de l’Éducation Pap Ndiaye, Emmanuel Macron abordera « trois axes » pour « poursuivre la transformation de l’école publique », selon l’Elysée. Lundi, lors de son allocution télévisée, le président de la République avait promis que l’école allait changer « à vue d’œil » dès septembre, avec des enseignants « mieux rémunérés », des élèves « davantage accompagnés », notamment en français et mathématiques, et un « remplacement systématique des enseignants absents ».