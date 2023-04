Dès la rentrée, ils seront mieux payés. En déplacement dans l’Hérault, Emmanuel Macron a dévoilé les mesures visant à améliorer la rémunération des enseignants. Lors d’une discussion avec l’équipe pédagogique du collège Louise-Michel de Ganges, au nord de Montpellier, le président, accompagné du ministre de l’Education Pap Ndiaye, a annoncé une augmentation entre 100 et 230 euros nets en plus par mois pour tous les enseignants dès la rentrée prochaine. « Il faut mieux reconnaître et mieux payer les professeurs », a-t-il insisté.

Cette hausse inconditionnelle, pour tous les enseignants, s’accompagnera d’une augmentation liée à de nouvelles missions basées sur le volontariat. Au total, cette hausse pourra aller « jusqu’à 500 euros nets par mois ». Cette partie d'augmentation conditionnelle constitue le fameux pacte entre le gouvernement et les enseignants. Ces derniers pourront toucher un supplément de salaires s’ils acceptent de s’engager sur les remplacements de courte durée dans le second degré ou du soutien scolaire. Un dispositif qui suscite l'ire des syndicats, qui s'opposent au principe du « travailler plus pour gagner plus.»

Susciter des vocations

Une réponse à la crise des vocations enseignantes, qui s’est aggravée ces dernières années. L’objectif du gouvernement est notamment de renforcer l’attractivité du métier en début de carrière. De ce fait, plus aucun professeur débutant ne démarrera sa carrière sous les 2.000 euros nets par mois. Mais le président a déclaré que tous les enseignants, quelle que soit leur expérience, seraient revalorisés, « y compris pour ceux qui sont en milieu ou aux trois quarts de carrière ».