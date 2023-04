Le président des Républicains a pu avoir mercredi une réponse à sa lettre au ministre de l’Intérieur. Eric Ciotti a en effet rencontré Gérald Darmanin pour évoquer « la situation [migratoire] désastreuse à la frontière franco-italienne ».

Dans la nuit de mardi à mercredi, un gymnase de Menton a dû être réquisitionné pour faire face à l’afflux de migrants mineurs, la préfecture précisant que les « dispositifs d’accueil du conseil départemental » sont en « saturation ». Depuis le début de l’année, 1.202 mineurs non accompagnés sont déjà arrivés dans les Alpes-Maritimes.

« Face à cette vague migratoire, l’Etat a le devoir d’agir en renforçant les moyens de contrôle », a affirmé dans un tweet annonçant cette rencontre Eric Ciotti, qui avait déjà écrit à Gérald Darmanin sur le sujet dans la matinée.

Ciotti veut un « changement de paradigme »

Dans cette lettre, le député des Alpes-Maritimes demande « la mobilisation de moyens massifs pour enrayer la submersion migratoire en cours à la frontière ». Le département des Alpes-Maritimes « n’a plus les moyens aujourd’hui de gérer le flux important et croissant d’étrangers se disant mineurs non accompagnés », ajoute-t-il.

Alors que l’exécutif pourrait remettre une loi immigration en chantier, Eric Ciotti avait également appelé mardi à un « changement de paradigme » en prévenant qu' « on ne se contentera pas d’eau tiède ». Le 4 avril déjà, Eric Ciotti avait rencontré Gérald Darmanin pour l’alerter sur le trafic de drogue à Nice.