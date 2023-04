Un gros burger saignant, un bon barbeuc' avec les potes ou des spaghettis bolo... Longtemps, rien ne leur a fait plus plaisir. Mais ça, c’était avant. Avant que l’amour ne les touche en plein cœur. Un amour inconditionnel qui les fait fondre à chaque fois qu’ils et elles croisent le regard de cette petite créature poilue au nom parfois farfelu. Non, on ne parle pas d’un surfeur australien, mais d’un chat ou d’un chien qui, depuis son entrée dans la vie de leur maîtresse ou maîtresse, a tout changé.

Comment manger des produits animaux quand on vit avec un animal que l’on aime comme son enfant ? C’est la question que beaucoup se posent. Des femmes et des hommes qui n’avaient jamais songé auparavant à passer à une alimentation pescovégétarienne, végétarienne ou végan, sans le moindre produit d’origine animale, sans lait, fromage, beurre, œufs ni miel.

Est-ce votre cas ? Quel animal avez-vous adopté et au bout de combien de temps avez-vous songé à devenir végétarien ou végétarienne, voire végan ? Avez-vous opté pour le végétarisme ou le véganisme ? Pourquoi ? Avez-vous fait une transition alimentaire radicale ou par étapes (par exemple d’abord supprimer progressivement la viande rouge, puis la volaille, puis d’autres produits) et combien de temps a-t-elle duré avant de vous faire à votre nouvelle alimentation ? Y a-t-il des produits que vous n’avez pas réussi à arrêter ? Avez-vous sollicité l’accompagnement d’un diététicien nutritionniste ? Comment a réagi votre entourage ? Cela vous a-t-il poussé à cuisiner davantage ? Racontez-vous.