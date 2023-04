Il ne leur reste plus que l’épreuve de philosophie du bac, et le grand oral. Sachant qu'une grande partie de l’évaluation des élèves de terminale pour le bac repose sur le contrôle continu, et que leurs épreuves de spécialité, comptant pour 32 % de la note finale, ont eu lieu en mars, la pression est moins forte d’ici à la fin de l’année.

D’autant que les élèves ont déjà rempli leur dossier pour Parcoursup et que les dernières notes qu’ils obtiendront ne seront pas scrutées pour leur admission dans l’Enseignement supérieur. Ce qui fait craindre aux proviseurs, comme aux enseignants, un manque d’assiduité des élèves et une moindre concentration chez certains. Ce qui serait préjudiciable à leur formation, augmentant le risque pour eux d’arriver dans l’Enseignement supérieur avec des lacunes.

Vous êtes enseignant en lycée en classe de terminale, dans quelle discipline ? Craignez-vous une augmentation des absences des élèves d’ici à la fin de l’année ? Redoutez-vous qu’ils soient moins attentifs en cours ? Percevez-vous déjà un changement de comportement chez eux depuis la restitution de leurs notes de spécialité la semaine dernière ? Redoutez-vous qu'ils rendent moins les devoirs à faire à la maison ? Quelle partie du programme vous reste-t-il à parcourir avec eux ? Comment allez-vous vous y prendre pour maintenir leur investissement au maximum ? Craignez-vous d'avoir à faire plus de discipline en classe ?