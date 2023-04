Airbus augmente les salaires de 5,5 % pour tenir compte de l’inflation

Une hausse des salaires de 5,5 % sera appliquée dès juillet sur les sites français d’Airbus. Cette revalorisation, qui tient compte de l’inflation, a été actée lundi à l’issue des négociations annuelles obligatoires, annonce le syndicat FO, majoritaire en France au sein de l’avionneur. « La négociation a été compliquée, mais nous sommes très satisfaits. L’accord tient compte de la réalité de l’inflation, ça coche toutes nos revendications », se réjouit Dominique Delbouis, le coordinateur FO d’Airbus. Deux autres syndicats, la CFTC et CFE-CGC ont paraphé l’accord, qui prévoit également une augmentation minimale de 100 € brut pour les plus bas salaires.









L’an dernier, en France, un précédent accord salarial avait prévu une hausse de 3,9 % des salaires en juillet 2022, au titre de l’année 2022/2023, puis une augmentation de 2,9 % en juillet 2023 (pour l’année 2023-2024), qui s’est donc transformée en une hausse de 5,5 %. « Comme l’inflation s’est envolée en 2022, on a fait jouer la clause de rendez-vous. Pour la première fois, on a signé un accord unique pour toutes les divisions du groupe », précise Dominique Delbouis. « Les bons résultats d’Airbus le permettent, on a plutôt bien traversé la crise du Covid et on a fait les bons choix. On s’en sort avec un plan social à zéro licenciement sec et Airbus s’affirme plus qu’avant la crise comme le leader de l’aéronautique civile mondiale », ajoute le syndicaliste.

Après la prime de novembre 2022

La direction de l’avionneur européen confirme la signature de l’accord pour la France. Elle souligne par ailleurs que ses salariés avaient reçu une prime de 1.500 € en novembre 2022.

Airbus compte 54.000 salariés en France, dont environ 30.000 à Toulouse. En 2022, l’avionneur européen a enregistré le bénéfice net le plus important de son histoire, à 4,2 milliards d’euros. Mais il a dû adapter le rythme de remontée en cadence de sa production face aux difficultés de sa chaîne de fournisseurs.