La terre a tremblé ce lundi, à 15 h 28, du côté de La Mongie et de Bagnères-de-Bigorre, dans les Hautes-Pyrénées. Ce séisme, de magnitude 4 et survenu à 14 km de profondeur, selon le site national d’information sur la sismicité en France, a entraîné l’évacuation du collège Bertrand-Laralde de Montréjeau, situé dans la Haute-Garonne, à une trentaine de kilomètres à vol d’oiseau de l’épicentre. Des fissures sont en effet apparues dans l’établissement juste après le séisme.

Le collège fermé mardi

Quelque 200 élèves et 45 adultes ont dû quitter les lieux, tandis que les pompiers étaient appelés. « Après une première reconnaissance, les sapeurs-pompiers ont constaté plusieurs fissures, dont une sur un pilier », indique en fin d’après-midi le Service départemental d’incendie et de secours de la Haute-Garonne (Sdis 31). Trois engins et dix soldats du feu sont toujours sur place pour des « reconnaissances complémentaires ».

La mairie de Montréjeau indique d’ores et déjà que le collège sera fermé mardi, en attendant les résultats d’une expertise sur le bâtiment.