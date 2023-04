Le programme européen Erasmus, l’eldorado des jeunes ? On le fantasme souvent comme une année charnière de notre jeunesse. Celle de toutes les expériences. Découverte d’un pays rêvé, apprentissage d’une langue étrangère, voyages rocambolesques en mode débrouille, études délocalisées, rencontres, et bien sûr, fêtes ! Mais parfois, comme souvent d’ailleurs, tout ne se passe pas comme prévu. En bien, comme en mal. Et cette année d’échange d’étudiants et d’enseignants entre les universités se révèle parfois être celle de tous les changements, celle qui a changé notre vie.

Vous avez passé une partie de vos études en Erasmus à l’étranger. Quelques mois, un an, plusieurs années… Cette expérience a changé votre vie ou un aspect de celle-ci. Vous avez rencontré l’amour, compris qui vous étiez, changé de voie professionnelle, trouvé une passion, déménagé dans le pays d’accueil, etc. Au contraire, cette expérience a pu être très dure à vivre : dépression, problèmes avec l’alcool, drogues, traumatismes… Toutes ces histoires que vous racontez d’habitude à votre retour, nous voulons les entendre !

Vous pouvez témoigner en remplissant le formulaire ci-dessous. Vos témoignages serviront à la création d’un podcast qui sortira cet été.