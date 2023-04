Le tribunal administratif de Montpellier (Hérault) a rejeté la demande de l’Association des Quatre boulevards, qui conteste le bien-fondé des décisions de la commune, qui ont entraîné, dans leur quartier, d’importants bouchons. « Cela n’était qu’une première étape, estiment les riverains, qui ont prévu de continuer leur combat. On ne lâche rien ! »

Depuis de longs mois, les boulevards d’Orient, Berthelot, Vieussens et Rabelais, à Montpellier, sont victimes d’embouteillages monstrueux, depuis la fermeture du tunnel de la Comédie et d’autres axes, et le chantier de la ligne 5 du tramway.

« Nous sommes extrêmement motivés »

« L’association soutient que les derniers arrêtés réglementant la circulation sont contraires aux objectifs du Schéma de cohérence territoriale, mais aussi aux dispositions du Code de l’environnement, indiquaient les riverains quelques jours avant l’audience du tribunal. Nous sommes extrêmement motivés à l’idée de faire valoir nos droits. »

Interrogée, le 29 septembre dernier, par 20 Minutes, Julie Frêche (PS), l’élue aux mobilités, avait indiqué comprendre « toute l’émotion que peut susciter une augmentation du trafic » dans le quartier. « Ils nous ont demandé d’opérer des adaptations. Sur le marquage des 30 km/h, sur les carrefours sécurisés, sur le passage des camions. Tout cela, nous allons y répondre favorablement. » Mais pour l’instant, confiait-elle, difficile d’opérer un quelconque report du trafic sans que les voitures n’envahissent d’autres rues.