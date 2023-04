C’est un véritable drame de la route qui s’est noué ce dimanche matin à Ploufragan, tout près de Saint-Brieuc (Côtes-d’Armor). Alors qu’il circulait sur la rue du Pont-Noir peu avant midi, un automobiliste aurait d’abord percuté un groupe de cyclistes qui arrivait face à lui. D’après les premiers témoins, c’est bien sa Peugeot 308 qui avait quitté sa voie de circulation, sans que l’on ne sache pourquoi. Deux cyclistes âgés de 49 et 63 ans étaient légèrement blessés. Le conducteur de la Peugeot venait ensuite frapper de plein fouet une Renault Laguna qui roulait derrière le groupe de cyclistes. « Sous l’effet du choc, la voiture passait au-dessus de ce second véhicule et se retrouvait sur le toit », explique la préfecture des Côtes-d’Armor. Elle venait ensuite percuter une troisième voiture de modèle Opel Zafira, la propulsant dans le fossé. Sur cet axe, la vitesse est limitée à 80 km/h.

Deux jeunes hommes tués

Le bilan de la collision est très lourd. Âgé de 23 ans, le conducteur de la Peugeot 308 est décédé dans l’accident. Un homme âgé de 35 ans qui conduisait l’Opel Zafira a également été tué. Deux occupants de la 308, âgés de 19 et 27 ans, ont été grièvement blessés et transportés en urgence absolue. La conductrice de la Laguna a été grièvement touchée et emmenée vers le centre hospitalier de Saint-Brieuc.









Une enquête a été ouverte et confiée à la police de Saint-Brieuc. Une opération de police technique et scientifique a été immédiatement menée sur les lieux de l’accident. « Des prélèvements ont été réalisés sur l’ensemble des personnes impliquées aux fins de recherche d’alcool et d’éventuels toxiques », précise la préfecture. Les témoins, notamment les cyclistes, sont auditionnés.