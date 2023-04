Entre 300 et 400 personnes selon la préfecture et un millier selon la CGT ont défilé à Vittel ce samedi. Des centaines de personnes, dont plusieurs élus, faisaient partie du cortège pour protester contre la fermeture des urgences hospitalières la nuit et les week-ends depuis début avril, conséquence selon eux de la réglementation plafonnant la rémunération des médecins intérimaires.

Cette loi « a des conséquences catastrophiques sur l’offre de soins », a déclaré Denis Gillet, secrétaire général de la CGT Santé Vosges, affirmant qu’elle a contraint l’hôpital de Vittel à fermer depuis début avril ses urgences les nuits, les week-ends et les jours fériés. Une trentaine de lits (16 en médecin et 14 en chirurgie) ont également été fermés, et autant au centre hospitalier de Remiremont, a-t-il encore indiqué. Ce texte « s’applique uniquement à la santé publique et non aux établissements privés, c’est tout simplement honteux », a-t-il dénoncé.

Un casse-tête pour les hôpitaux

Entrée en vigueur le 3 avril, cette loi, dont la députée Renaissance Stéphanie Rist est à l’origine, plafonne le salaire des médecins à 1.390 euros bruts par garde de 24 heures. Cette mesure a pour but d’empêcher les abus et le gouvernement a assuré qu' « aucun patient ne sera sans solution » au moins jusqu’à fin avril. Mais sur le terrain, elle tourne au casse-tête pour certains hôpitaux, des médecins intérimaires refusant de travailler s’ils ne peuvent plus négocier leurs tarifs.

A l’appel des branches santé des syndicats CGT, CFDT et FO des Vosges, les manifestants se sont rassemblés devant les urgences de l’hôpital, avant de se rendre à la mairie pour y déposer une pétition « dénonçant la loi Rist », a poursuivi Denis Gillet, secrétaire général de la CGT Santé Vosges. Plusieurs élus locaux étaient présents dans le cortège, a-t-il indiqué.

La pétition, qui a recueilli « plusieurs milliers de signatures », a été remise au maire de Vittel, Franck Perry, afin qu’elle soit transmise au ministre de la Santé François Braun, a indiqué Denis Gillet.