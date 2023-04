Que dira-t-il ? Emmanuel Macron s’adressera lundi aux Français lors d’une allocution, après la promulgation express de la réforme des retraites cette nuit. L'allocution devrait se dérouler a priori à 20 h.

Emmanuel Macron s'exprimera « dans une logique d'apaisement », pour « faire le bilan » des trois mois de crise, et « regarder aussi ce qui a avancé à côté des retraites », a promis le porte-parole du gouvernement Olivier Véran, citant la baisse du chômage et des impôts, l'augmentation du nombre d'apprentis, etc.

La « loi du 14 avril 2023 de financement rectificative de la Sécurité sociale pour 2023 », signée vendredi soir par un chef de l’État pressé de passer à la suite après la validation de l’essentiel de la réforme par le Conseil constitutionnel, a été publiée au Journal officiel très tôt samedi.

Tous les syndicats ont fait part de leur « détermination » à poursuivre le combat contre le recul de l’âge légal à 64 ans, en commençant par décliner une invitation à l’Élysée reçue officiellement à l’heure où la loi était paraphée par Emmanuel Macron.

