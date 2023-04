Voici le top 5 des assurances préférées des Français

Voici le top 5 des marques les plus « quali » selon les Français

A la quatrième place de ce classement, on trouve MMA, autre groupe dont la première lettre est un M. Il faut attendre la cinquième place pour trouver une assurance dont la première lettre commence par un… G, comme Groupama.

Ainsi, c’est la Macif est au sommet de ce classement. La Maif prend la deuxième place, et la MAAF complète le podium. « Historiquement, des secteurs en manque de brand love, les banques et les assurances, progressent depuis quelques années avec une mention spéciale pour les mutualistes », note Marque préférée des Français .

* Sondage réalisé en ligne sur 1.300 marques du 2 au 13 février 2023 par l’institut d’études OpinionWay pour la récompense Marque Préférée des Français auprès d’un échantillon représentatif de 4.900 répondants français de 18 ans et plus.

Les répondants ont été soumis à une liste de marques avec leur logo et ils ont répondu à 2 questions :

- Parmi ces marques, quelles sont celles que vous aimez ? (1 réponse parmi 4 possibles : J’aime/Je n’aime pas/Ni l’un ni l’autre/Je ne connais pas).

- Comment qualifieriez-vous ces marques ? (1 à 7 réponses parmi : est une marque utile, engagée, digne de confiance, proche de moi, accessible, de qualité, innovante, aucun de ces qualificatifs)

Tendances et croissances comparées à L’Observatoire 2022 mené en mars 2022 par OpinionWay sur 1.300 marques auprès d’un échantillon représentatif de 4.900 répondants français de 18 ans et plus.