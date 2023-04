Ce jeudi 13 avril a été le 12e jour de mobilisation contre la réforme des retraites. Chaque semaine depuis l’entrée à l’Assemblée du texte, une nouvelle journée de grève est annoncée. Les Français sont parfois perçus comme des râleurs qui se plaignent pour un rien. Ils feraient même davantage grève que les autres. « La France, ou le pays le plus gréviste au monde », s’exclame un internaute qui dit être Suisse. « En France la grève n’est pas un droit mais un devoir », ironise un autre.

Sur le réseau social TikTok, un internaute se filme en train de faire un jeu dans lequel il faut deviner à quel pays correspondent les jours de grèves. La France ne serait alors que sur la troisième marche du podium.

La France toujours dans le haut du panier

Il est vrai que ces derniers mois, les grèves ne cessent pas, et sont parfois très suivies. Le 7 mars, par exemple, le mouvement a été particulièrement fort avec 3,5 millions de manifestants en France selon la CGT, 1,28 million pour le ministère de l’Intérieur. Dans le secteur de l’électricité et du gaz, 41,5 % étaient grévistes. 39 % chez la SNCF, 35 % dans l’enseignement, 30 % chez les enseignants du secondaire…









Les différentes bases de données ne placent pas toujours la France en première position, mais elle reste toujours dans le haut du classement. L’institut économique allemand de la fondation Hans-Böckler, indique que c’est en France que l’on dénombre le plus de journées de grève pour 1.000 employés dans l’OCDE, soit en moyenne 114 jours par an. C’est sur cela que s’appuie d’ailleurs le sénateur LR, Stéphane Le Rudulier, qui veut limiter le droit de grève.

Il est toutefois précisé que « le ratio pour l’Hexagone ne concerne que le secteur privé et les entreprises d’État, et qu’il pourrait donc être sensiblement différent s’il incluait le secteur public ». En Belgique et au Canada, le recours à l’action syndicale semble également relativement répandu avec respectivement 91 jours et 80 jours de grève par an pour 1.000 salariés.

Des chiffres à nuancer

D’autres se sont, plus récemment, penchés sur la question. L’institut syndical européen place Chypre en première position pour la période 2010-2019 avec 275 jours de grève, puis la France en seconde position avec 128 jours. Une décennie qui a pourtant été marquée par les mobilisations contre la loi Travail, contre la réforme de Parcoursup, et le célèbre mouvement des Gilets jaunes. En revanche, pour la période 2020-2021, la France est en tête avec 79 jours, contre 57 pour la Belgique qui occupe la seconde place. Des données plus récentes n’existent pas encore.

Cependant, ces études reconnaissent que la comparaison est compliquée, car tous les pays ne comptabilisent pas les jours de grève de la même manière. Par exemple aux États-Unis, seules les grèves de plus de 1.000 employés sont comptabilisées. Difficile donc de vraiment comparer. Aussi, la loi qui régit le droit de grève n’est pas identique dans tous les pays. En revanche, ce qui est sûr, c’est qu’en France le recours à la grève est régulier.

Au sujet de la réforme des retraites, si le texte a été adopté, les Français sont dans l’attente d’un avis du Conseil constitutionnel, attendu ce jour, afin de savoir si cette réforme respecte les principes de la constitution. Pour l’instant, aucune nouvelle journée de mobilisation n’a été annoncée. Une chose est sûre, c’est que ce sera au plus tard le 1er mai, à l’occasion de la fête du travail.