Au mieux, ils ont laissé derrière eux une belle fumée noire. Au pire, ils sont tombés en panne. La Nouvelle République des Pyrénées rapporte les déboires d’au moins une cinquantaine de motards qui ont vu leur week-end de Pâques se compliquer sérieusement après leur passage à la pompe, sans compter les embouteillages mardi chez les garagistes du secteur.

Tous les motards tombés en rade pensaient avoir rempli leur réservoir avec du super sans plomb 98 à la station-service du Leclerc de l’Ormeau, à Tarbes. Mais, c’est du diesel qui semble avoir giclé du pistolet.

« Une anomalie au moment de la livraison »

Contactée par 20 Minutes, l’enseigne Leclerc précise d’abord que la station « est sous contrat de location-gérance » et « opéré par la société PétrolecSud ». Elle confirme toutefois l’alerte donnée mardi sur « la présence potentielle de gazole dans une cuve de supercarburant sans plomb ». Et « après contrôle à distance des derniers dépotages de carburant, une anomalie a été détectée lors de la livraison de gazole de vendredi, et la distribution de SP98 immédiatement suspendue », indique aussi le groupe Leclerc.

Un expert a été mandaté pour confirmer l’erreur sur place. Ses résultats d’analyse sont attendus dans « 48 heures ».

D’ici là, les demandes d’information ou réclamations des clients sont à adresser à PétrolecSud en téléphonant au 05.58.05.51.81 ou par courriel à sav@petrolecsud.leclerc