Méconnaissance du système, lourdeurs administratives, complexité et multiplication des allocations… En France, chaque année ce sont près de 10 milliards d’euros de prestations sociales qui ne sont pas réclamées par les citoyens. Selon une étude de la Drees (Direction de la Recherche, des Études, de l’Évaluation et des Statistiques), publiée ce moi-ci, 40 % des Français pensent que c’est le manque d’informations sur les dispositifs existants qui serait à l’origine du non-recours aux prestations sociales.

Et ce, en dépit de la numérisation des démarches. Alors qu’elle est censée simplifier l’accès aux aides, il reste toujours entre 25 % et 30 % des personnes qui ne perçoivent pas les aides auxquelles ils pourraient prétendre. Fin mars, la caisse d’allocations familiales a annoncé une simplification des démarches grâce à un versement « automatique » de certaines aides, sans toutefois mettre fin aux démarches administratives des potentiels bénéficiaires.

Connaissez-vous vos droits en matière de prestations sociales ? Avez-vous découvert tardivement que vous aviez droit à des aides ? Avez-vous renoncé à des aides à cause de difficultés administratives ? Avez-vous renoncé à des aides à cause de difficultés techniques (accès à un ordinateur) ? Avez-vous déjà fait des recherches sur les prestations sociales et avez abandonné à cause du manque de clarté des informations ?