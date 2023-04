Il pointe un « procès baillon ». Le médecin urgentiste Mathias Wargon a été attaqué en diffamation par Xavier Azalbert, le directeur de publication du site France Soir*. Le procès se déroule ce jeudi au palais de justice de Paris.

Le 2 septembre 2021, le docteur, chef du service des urgences de l’hôpital Delafontaine à Saint-Denis et époux de l’ex-ministre du Logement Emmanuelle Wargon, est invité de l’émission Polonews sur BFMTV. Autre invité, Xavier Azalbert. Celui-ci a été convié pour parler d’une tribune publiée anonymement sur le site de France Soir, le 22 août. La tribune vise le gouvernement et le conseil scientifique, l’Ordre des médecins, qualifié de « police de la pensée », des internautes et des médecins, dont certains sont nommés. L’auteur anonyme déplore une « doxa », qualifie certains médecins de « khmers blancs » et commence par dénoncer « un lavage de cerveau distillé par les médias propagandistes “mainstream” ».

Un collectif dénonce la tribune

Le 31 août, dans L’Express, un collectif de professionnels de santé et d’internautes répond à la tribune, en en dénonçant sa conclusion. « Un procès devra se tenir, peut-on lire sur le texte publié sur le site de France Soir. La Veuve s’impatiente. Tout a été dit. »

« La "Veuve" fait référence, sans aucune ambiguïté, à l’un des surnoms donnés d’abord à la potence, puis, durant la Révolution française, à la guillotine », écrit le collectif dans l’hebdomadaire, dénonçant une « incitation à la haine » et un « appel aux condamnations à mort ».

Quelques heures après la publication de la tribune, France Soir ajoute une précision à la conclusion, arguant que la « Veuve » fait allusion aux femmes veuves à cause du Covid-19.

Le 2 septembre, Xavier Azalbert est donc sur le plateau de BFMTV pour parler de ce texte. La séquence, intitulée « Les antivax face à la colère des médecins » est disponible en replay.





Le 13 avril 13.30 je suis cité à la 17eme chambre du tribunal de Paris. Dans un souci de transparence je vais donc vous tweeter chaque jour les 21 pages de ma citations (enfin sans les préalables juridiques donc 18) ca commence comme ca le lien https://t.co/4DE0gJ3Csy pic.twitter.com/BvcZr8qIjl — Mathias Wargon (@wargonm) March 31, 2023







Le directeur de publication de France Soir reproche à Mathias Wargon d’avoir déclaré « ah ouais il est bien l’article hein, il nous prend un peu pour des cons monsieur Azalbert mais il est bien » et « Et la fin, et la fin quand même […] parce qu’il y a des trucs un peu dégueulasses, […] il y a une phrase que personne n’a notée mais moi j’ai repris votre texte, j’ai fait de l’analyse de texte c’est immonde. » BFMTV et son directeur de publication sont également visés par la plainte, pour avoir mis la vidéo en replay.

« On est sur une citation [la motivation de la plainte en diffamation] qui donne l’impression d’une procédure bâillon, qui attaque des propos qui sont dans le jugement de valeur et qui sont protégés par la liberté d’expression », note auprès de 20 Minutes maître Laura Ben Kemoun, l’avocate du médecin.

En 2021, le contexte se tend après le début de la campagne de vaccination, entre des médecins actifs sur les réseaux sociaux comme Mathias Wargon et qui expliquent et défendent la vaccination, et des opposants à cette campagne. Pendant l’émission sur BFMTV, Mathias Wargon rappelle qu’il a reçu une balle et un courrier avec de la poudre.

* Contacté, celui-ci n’avait pas donné suite au moment de la parution de cet article.