La météo ne va pas être clémente ce mercredi dans la Manche, la Seine-Maritime et le Pas-de-Calais. Ces trois départements ont en effet été placés pour la journée en vigilance orange vents violents par Météo-France en raison du passage de la tempête Noa.

Des fortes rafales balaieront principalement cet après-midi ces départements côtiers de la Manche, où elles pourront dépasser les 100 km/h. Le temps sera particulièrement pluvieux, avec des giboulées et de fortes rafales dans le nord du territoire.

Des rafales également dans l’Ouest

Par ailleurs, il pleuvra ce matin des Pays-de-la-Loire et du Poitou-Charentes aux frontières du Nord. Dans le courant de la matinée, les pluies progresseront vers le sud et s’étendront de l’Aquitaine et du Limousin au quart nord-est. A l’avant, un épais voile nuageux envahira le sud-est du pays. Il se doublera de quelques grisailles sur les rivages du Languedoc et de Paca. A l’arrière, un temps instable prendra déjà le relais sur le Nord-Ouest avec des éclaircies entrecoupées d’averses et des rafales de 70 à 90 km/h sur les départements côtiers.

Cet après-midi, le temps pluvieux s’enfoncera sur le sud de l’Aquitaine, l’intérieur de l’Occitanie, l’Auvergne Rhône-Alpes, la Franche-Comté et l’Alsace. Les précipitations se renforceront près du Jura et des Alpes. La neige tombera à partir de 1.200 à 1.400 m d’altitude sur les Pyrénées. Sur les Alpes du nord, la limite pluie-neige se situera vers 2.000 m, avant de baisser vers 1.500 m en soirée. En bord de Méditerranée, la tramontane se lèvera et atteindra 70 à 90 km/h en rafales, le voile d’altitude finira par donner quelques ondées éparses en soirée.

Des températures plus clémentes autour de la Méditerranée

Sur la moitié nord-ouest, le temps instable se généralisera avec des averses de plus en plus fréquentes, parfois de l’orage et du grésil. Ces giboulées s’accompagneront surtout de fortes rafales de vent jusqu’à 80 à 100 km/h dans les terres comme en bord de mer.

Côté températures, il fera entre 5 et 9 degrés en général, 8 à 12 sur les côtes de l’Atlantique et de Méditerranée. Les températures maximales atteindront 10 à 15 degrés sur la moitié nord, 14 à 18 sur le Sud-Ouest et encore 20 à 24 près de la Méditerranée.