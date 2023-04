C’est chaud pour le frais dans les supermarchés Auchan de l’Est de la France. La CFDT Alsace a en effet entamé mardi soir près de Strasbourg le blocage d’une plateforme frigorifique Auchan alimentant les supermarchés de l’Est de la France en produits frais, dans le cadre de la contestation contre la réforme des retraites.

Une vingtaine de membres de la CFDT ont garé des véhicules devant l’entrée du site implanté à Vendenheim, empêchant ainsi les camions de venir effectuer leur chargement, ou de prendre la route à destination des grandes surfaces. « Ils ne veulent pas nous laisser sortir, pour nous empêcher de livrer les magasins », a expliqué à l’AFP Alahasana Cissé, chauffeur de 33 ans, qui devait livrer au cours de la nuit un supermarché près de Nancy, à plus de 160 km de la plateforme frigorifique.

« Ici, il y a tous les surgelés, les produits frais et les fruits et légumes pour Auchan », a-t-il précisé. « Je comprends leur action, il y a eu déjà plusieurs grèves, mais monsieur Macron fait la sourde oreille pour nous faire travailler plus longtemps », a-t-il souligné.

Un blocage jusqu’à samedi

Le blocage doit durer jusqu’à samedi, ce qui pourrait provoquer des pénuries de produits frais dans certains magasins alimentés par la plateforme. La CFDT Alsace avait déjà organisé, fin mars, le blocage d’une autre plateforme, de l’enseigne Lidl. « Cette réforme des retraites, on n’en veut pas. Il nous semble important que la mobilisation continue : tout n’est pas joué, donc nous jouerons jusqu’au bout les cartes que nous avons en main », a déclaré Stéphane Béguin, responsable de la fédération Construction bois de la CFDT Alsace. « Puisque ce n’est pas en défilant dans la rue que nous faisons avancer les choses, visiblement, on va chercher à bloquer l’économie. Ici, 47 camions sont attendus dans la nuit, mais aucune marchandise ne sortira », a-t-il ajouté.

« Beaucoup de nos militants et sympathisants sont en demande de ce type d’action. Nous avons donc choisi de bloquer, mais dans le calme, on ne veut pas que ça dégénère ». Sur place, une dizaine de gendarmes étaient présents. Interrogés, ils n’ont fait état d’aucun débordement.