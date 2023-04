Le Consortium de réalisation (CDR), entité chargée de gérer le passif du Crédit Lyonnais, a perçu 143 millions d’euros au titre du remboursement de l’arbitrage de 2008 en faveur de Bernard Tapie, a indiqué le consortium mardi dans un communiqué. L’homme d’affaires, décédé le 3 octobre 2021 d’un cancer, s’était vu attribuer 403 millions d’euros à l’issue d’un arbitrage visant à solder son litige avec l’ex-banque publique.

Cette sentence très controversée a été annulée par la justice civile en 2015 pour « fraude ». Une longue bataille judiciaire a suivi concernant les modalités de remboursement et le chiffrage de la dette, vivement contesté par Bernard Tapie dès l’origine.









Quatre hommes condamnés

Depuis 2021, selon le communiqué, « les actions du CDR », détenu à 100 % par l’État, « ont conduit à la vente de trois actifs majeurs » : l’hôtel de Cavoye, rue des Saints-Pères à Paris (80 millions d’euros), les 89 % du groupe de presse régionale La Provence (81,1 millions d’euros) et la villa La Mandala à Saint-Tropez (81,2 millions).

Sur ces sommes, le CDR a perçu 143 millions d’euros, correspondant à l’hôtel de Cavoye et à un acompte sur La Provence. Le prix de vente de La Mandala reste saisi dans le cadre de la procédure pénale, tout comme environ 70 millions d’euros d’actifs financiers, précise le CDR.

Dans ce volet pénal, quatre hommes, dont l’ancien patron d’Orange Stéphane Richard, ont été condamnés en novembre 2021 par la cour d’appel de Paris, qui a jugé que l’arbitrage avait été biaisé en faveur de Bernard Tapie. Cette affaire n’est pas close : les prévenus ont formé des pourvois en cassation.

A ces biens vendus pourrait s’ajouter la vente d’une demeure en Seine-et-Marne, mais « après prise en compte des frais » et « des droits », notamment du fisc. La somme totale « restera donc loin du montant actuel de la dette », affirme le CDR, qui la chiffre à 660 millions d’euros avec les intérêts.

« Nous sommes satisfaits de l’action menée »

En août, le CDR espérait, in fine, recouvrer environ 320 millions d’euros brut, selon une source proche. Pour l’année 2022, le CDR annonce verser 100 millions d’euros à l’État - 72 millions de bénéfice et 28 millions de réserves - et payer 10 millions d’impôt sur les sociétés. Sur la période 2013-2022, il a réalisé « plus de 270 millions d’euros » de bénéfice, à partir des défaisances du Crédit Lyonnais, du Comptoir des entrepreneurs et de UIC-Sofal.

« Nous sommes satisfaits de l’action menée depuis des années pour recouvrer ce que les débiteurs du Crédit Lyonnais, en particulier Bernard Tapie, doivent à l’État et aux Français. Les 110 millions d’euros que nous allons leur verser grâce à notre bénéfice net record de 2022 sont le produit direct de ces efforts de longue date », déclare dans le communiqué François Lemasson, président du CDR depuis 2013. « Nous regrettons cependant que Bernard Tapie et son entourage aient mené pendant des années une véritable guérilla judiciaire, multipliant les recours infondés », ajoute-t-il.