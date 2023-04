Après l’affaire des fléchettes à Albi, le rappeur Médine a refait parler de lui en offrant à son public du Florida à Agen, ce samedi soir, des piñatas décorées des portraits d’Edwige Diaz, Julie Rechagneux (RN) et Geoffroy Gary (Reconquête). Les trois élus avaient appelé à retirer la subvention à l’association gestionnaire de la salle de spectacles agenaise en raison de la venue du rappeur. Ce mardi, le Normand est allé encore plus loin dans la provoc en tweetant : « Je tiens à présenter toutes mes excuses aux Piñatas du monde entier, pour leur avoir fait supporter ce cosplay de député RN. »





Je tiens à présenter toutes mes excuses aux Piñata du monde entier, pour leurs avoir fait supporter ce cosplay de Député RN 🪅 https://t.co/hDtvuDnHxo — Médine (@Medinrecords) April 11, 2023



Quelques heures après le concert, ce lancer n’avait pas manqué de faire réagir dans les rangs du Rassemblement national. Et Marine Le Pen de dénoncer sur son compte Twitter : « Les menaces du rappeur islamiste Médine à l’encontre de deux de nos élues, @diaz_edwige et@jrechagneux sont une infamie. C’est un véritable appel à la violence et à la haine ! La justice doit désormais se saisir au plus vite pour faire condamner ces ignominies. »