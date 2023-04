Effondrement d'un immeuble à Marseille EN DIRECT : La procureure s'exprimera à 11 heures sur les avancées de l 'enquête...

08h19 : Qui sont les habitants de l’immeuble portés disparus ?

Qui sont donc les huit personnes portées disparues dans l’effondrement de la rue de Tivoli ? Dans un communiqué de presse envoyé ce lundi, le parquet de Marseille insistait sur l’impossibilité de communiquer une quelconque information sur les identités des victimes. « L’identification des corps est en cours par l’unité police d’identification des victimes de catastrophes UPIVC basée à Ecully, qui est sur Marseille depuis dimanche », écrit le parquet.

Pour autant, trois jours après le drame, les journalistes de La Provence ont commencé à identifier les personnes portées disparues. Dans un article paru ce lundi dans la soirée, nos confrères citent un couple d’octogénaire, une femme âgée de 89 ans, un couple de septuagénaire, un jeune couple de trentenaires récemment propriétaires et une sexagénaire bordelaise installée là depuis quelques années. Cette dernière, en plus de son logement, est propriétaire d’un appartement plus petit dans l’immeuble. Selon nos confrères, citant un riverain, cet appartement était parfois loué sur Airbnb, mais les autorités ignorent si c’était le cas en ce week-end de Pâques.