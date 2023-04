Ce week-end, il a fait (beaucoup trop) beau et vous n’aviez sans doute pas le cœur à vous laisser happer par un vent d’infos en continu, pas toujours joyeuses. Vous êtes aussi certainement partis à la chasse aux œufs, et ça c’est beaucoup mieux que d’avoir le nez rivé sur son smartphone à checker le dernier lapsus qui fait enrager les Twittos. Un bon choix puisque, vous le savez, nous étions là pour veiller et nous vous livrons notre résumé. On a sélectionné cinq grosses infos qu’il ne fallait pas rater au cours de ces dernières soixante-douze heures… Attention spoiler : on ne parle pas foot cette fois.

1. L’enfer à Marseille

Ce devait être l’un de ces agréables week-ends de début de printemps, mais la dramatique explosion qui a soufflé l’immeuble du numéro 17 de la rue de Tivoli et détruit partiellement les deux immeubles voisins a plongé Marseille dans l’effroi. Ce lundi soir encore, au lendemain de l’effondrement de l’immeuble qui a fait au moins cinq morts, les secours fouillaient sans relâche les décombres à la recherche d’autres disparus. « Il reste de l’espoir » pour trouver « d’éventuels survivants », avait déclaré lundi matin le maire de Marseille Benoît Payan. Trois personnes sont encore portées disparues sous les décombres de l’immeuble qui s’est écroulé comme un château de cartes. L’enquête se poursuit pour déterminer les causes de l’explosion, une fuite de gaz faisant partie des pistes, selon les autorités.

Notre reporter à Marseille, Alexandre Vella, revient ici sur les premières heures qui ont suivi le drame.

2. La Chine encercle Taïwan

L’armée chinoise a affirmé ce lundi avoir « achevé avec succès » ses manœuvres militaires ayant visé à encercler pendant trois jours l’île autonome de Taïwan, qui a détecté 12 navires de guerre et 91 avions au dernier jour de l’opération. Du 8 au 10 avril, le commandement militaire chinois « a accompli avec succès diverses tâches » de préparation militaire « autour de l’île de Taïwan, revendiquée par Pékin comme une province chinoise, avec l’exercice ''Joint Sword'' », a indiqué l’armée dans un message diffusé sur les réseaux sociaux.

Dénoncées par Taïwan et les Etats-Unis qui ont appelé à la « retenue » tout en déployant un destroyer dans des eaux revendiquées par Pékin, ces manœuvres ont reçu lundi le soutien de la Russie. Tensions, autonomie, Etats-Unis… 20 Minutes vous explique pourquoi ces exercices militaires fragilisent encore un peu plus les rapports entre Pékin et Tapei… et Washington et Moscou. Un récap' à par ici.

3. Six morts dans une avalanche

Le bilan meurtrier s’est alourdi lundi après l’avalanche survenue la veille sur un glacier des Contamines-Montjoie (Haute-Savoie), avec un total de six personnes décédées, a annoncé le parquet de Bonneville. Ce bilan fait de l’avalanche l’une des plus meurtrières de ces dernières années en France.

Les skieurs pris dans la coulée de neige participaient a une randonnée à ski sur une voie classique du massif du Mont-Blanc, par un temps radieux et sans alerte particulière de la météo. L’avalanche a surpris « trois groupes de skieurs », chacun « encadré par un ou deux guides de haute montagne », a indiqué le parquet. Parmi les personnes décédées se trouvaient deux guides de la compagnie des guides de St-Gervais (Haute-Savoie), nés en 1974 et 1984, comme annoncé dès dimanche par le Syndicat national des guides de montagne, et quatre clients. Outre un couple de Lyonnais, une jeune femme originaire du Beaufortain et un jeune Lillois, tous deux âgés d’une vingtaine d’années (nés respectivement en 1999 et 1998) se trouvent également parmi les personnes décédées. Comment expliquer ce drame alors que « les conditions étaient bonnes » pour aller randonner ? Notre journaliste à Lyon, Elise Martin, fait le point ici.

4. Rudy Gobert frappe un coéquipier

Rudy Gobert fait son mea culpa. Le pivot français des Minnesota Timberwolves a présenté ses excuses dimanche après avoir frappé son coéquipier Kyle Anderson lors du dernier match de la saison régulière de NBA face aux New Orleans Pelicans, qu’il n’a pas terminé.

« Les émotions ont eu raison de moi aujourd’hui. Je n’aurais pas dû réagir comme je l’ai fait, indépendamment de ce qui a été dit. Je tiens à m’excuser auprès des fans, de l’organisation et en particulier de Kyle, qui est quelqu’un que j’aime vraiment et que je respecte en tant que coéquipier », a tweeté le pivot de 30 ans, quelques heures après un incident au deuxième quart-temps du match remporté par la franchise du Minnesota 113-108. Pour tout savoir et tout voir, c’est par ici.

5. La Force était à Londres

Près de 60.000 fans survoltés, des annonces alléchantes et une ambiance bon enfant, etc. Les quatre jours de Star Wars Celebration à Londres ont été une réussite totale et si, ce lundi, des cernes commençaient à apparaître sous tous les yeux, les sourires fatigués étaient élargis par les annonces faites par Lucasfilm.

Soit trois films en projet et de multiples séries. L’univers Star Wars a de beaux jours devant lui et ce n’est pas Caroline Vié, journaliste ciné à 20 Minutes, qui va nous contredire. NOtre journaliste ciné était à Londres et n’a pas cessé des costumes de la padawan de Luke Skywalker dans les allées. Son reportage est à lire ici.

A distance de la Nupes, Fabien Roussel continue de tracer sa route

➡️ https://t.co/3sIHhniuCw pic.twitter.com/quAoK8MbLh — 20 Minutes (@20Minutes) April 8, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



L’info en plus : Fabien Roussel a été réélu ce lundi à la tête du parti communiste réuni en congrès à Marseille avec plus de 80 % des voix. Soulignant « l’honneur » qui lui a été fait, Fabien Roussel a dit en préambule de son discours « aspirer à être digne de la confiance » apportée par les militants. Pour 20 Minutes, Thibaut Le Gal avait tiré le portrait de ce coco cool qui trace sa route à distance de la Nupes :