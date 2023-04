Effondrement d’un immeuble à Marseille EN DIRECT : Marseille fait bloc, Marseille fait face », lâche le député des Bouches-du-Rhône...

08h53 : Feu retors, grue, chiens et drones… Les secours face à la catastrophe

« Une opération de longue durée qui devrait durer certainement jusqu’au week-end prochain ». Le commandant Guy des marins-pompiers de la ville de Marseille n’a pas caché l’immensité de la tâche qui l’attendait lui et ses hommes au moment de faire le point sur les opérations de recherches et de secours qui sont menées dans les décombres de l'immeuble effondré du 17 de la rue de Tivoli, à Marseille. Un immeuble soufflé par une « explosion » à la cause « encore indéterminée », a précisé Dominique Laurens, la procureure de la république. Pourtant, celui-ci n'était frappé d'aucun arrêté de péril, et était « en bon état », a indiqué le commandant Guy des marins-pompiers de Marseille. La suite sur reportage de notre journalite à Marseille, Alexandre Vella, c'est par ici :

Cent pompiers sont engagés dans les opérations de secours à #Marseille alors qu'à cette heure 8 personnes sont portées disparues sous les décombres... Un reportage rue Tivoli de @Vella_alehttps://t.co/No8xz9cuj7 — Marion Pignot (@pignot1) April 9, 2023