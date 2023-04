Pas de crise pour le luxe. En activité depuis janvier, la maroquinerie de Louviers, bâtiment de briques, de bois et de verre, étendu sur 6.200 m² en Normandie et conçu par l’architecte Lina Ghotmeh, devrait accueillir 260 artisans à terme. La sellerie-maroquinerie, cœur de métier de l’entreprise, représentait en 2022 43 % des ventes d’Hermès qui ont atteint 11,6 milliards d’euros.

« La croissance année après année est de l’ordre de 7 % en volume », explique Guillaume de Seynes, directeur général pôle amont et participations du groupe Hermès. « On est sur cette dynamique très forte et on reste sur un modèle de fabrication artisanale. Pour générer de la croissance, il faut former et accroître le nombre de nos artisans », ajoute-t-il. Hermès a la particularité de recruter sans critère d’âge, de sexe ou d’expérience. Beaucoup d’employés ont ainsi une vie professionnelle antérieure.









« Malgré l’augmentation de nos capacités - on a aujourd’hui 4.700 artisans pour la maroquinerie - la demande semble toujours plus forte », dit-il. « Pour le cuir, on n’arrive pas à créer plus de 250, 300 nouveaux postes par an car cela demande beaucoup de formations », avait déclaré Axel Dumas, gérant du groupe lors de la présentation des résultats annuels. Depuis 2010, Hermès a ouvert dix maroquineries en France portant à 4.700 le nombre d’artisans selliers-maroquiniers au sein du groupe. Quatre autres projets de manufactures sont en cours.