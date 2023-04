C’est un petit sentier qui a été érigé au milieu des trous de bombes et des mines toujours dissimulées. Ravagée pendant la Seconde Guerre mondiale, l’île de Cézembre est longtemps restée isolée en raison de sa dangerosité. Propriété du conservatoire national du littoral, la petite île située à quatre kilomètres au large de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine) a fait l’objet d’un important programme de restauration. Pendant longtemps, seule sa plage était accessible aux visiteurs. Des opérations de déminage avaient été menées à la demande du département pour permettre de rouvrir un sentier sécurisé offrant une boucle d’environ 800 mètres depuis 2018.





Un sentier a été aménagé sur l'île de Cézembre située au large de Saint-Malo. Un territoire bombardé par les Alliés pendant la Seconde Guerre mondiale qui est longtemps resté inaccessible. - E. Berthier

En août 1944, 20.000 bombes avaient été larguées par les Alliés sur le petit territoire de la Manche. Les Américains avaient même testé pour la première fois leur bombe au napalm, dans l’espoir de chasser l’occupant allemand. « Cézembre a été l’un des endroits les plus bombardés au mètre carré en Europe pendant la Seconde Guerre mondiale », avait expliqué le colonel Trevor Hill, commandant de la base de défense de Rennes.









Fermé pendant tout l’hiver afin de laisser la faune et la flore évoluer en toute tranquillité, le sentier rouvre ce samedi aux plaisanciers. Des traversées sont également proposées par des sociétés privées. Une bonne partie de l’île reste interdite au public en raison de la présence potentielle de bombes mais aussi dans le but de laisser la reproduction en grand nombre et en toute tranquillité d’oiseaux protégés comme le cormoran huppé, le pingouin torda, le guillemot de Troïl, l’hirondelle de rivage ou le goéland argenté, brun et marin.

Cette année 2023 sera marquée par des travaux de rénovation menés sur l’unique bâtiment de l’île qui accueille le restaurant. Datant de 1950, le bâtiment subira un lourd chantier de restructuration.