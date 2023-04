La tenue à Nantes d’un colloque de « soutien aux femmes iraniennes et afghanes » a été reportée et une plainte déposée pour « menaces » liées à la venue de la militante féministe Marguerite Stern, a-t-on appris jeudi auprès de l’organisateur de l’évènement. « Le Comité Laïcité République a décidé de reporter à une date ultérieure le colloque (…) initialement prévu pour se tenir à Nantes le 15 avril ». Ce colloque « sera organisé dans les meilleurs délais, à Paris », a indiqué l’organisateur, le comité laïcité république Pays-de-la-Loire, dans un communiqué mercredi.

Le président du Comité Laïcité République Pays-de-la-Loire, Boubacar Lame, a déposé plainte lundi au commissariat de Nantes pour menace « commise en raison de la race, l’ethnie, la nation ou la religion » et menace « commise en raison de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre de la victime », selon la plainte. D’après le texte du procès-verbal, Boubacar Lame a expliqué que lors du colloque devait s’exprimer Marguerite Stern « qui est reconnue en qualité d’Ex femen, qui lutte pour les droits de la femme ». Ses prises de position sont aujourd’hui controversées dans le mouvement féministe, notamment sur la question de la transidentité.

Des messages de menaces

« Dès que j’ai communiqué sur les réseaux sur la venue de Marguerite Stern, nous et elle avons été menacés sur ces réseaux (…) par des individus uniquement connus par leur pseudo qui nous traitent de transphobe, d’islamophobe et ces individus menacent d’effectuer une contre manifestation et de nous passer à tabac en utilisant des battes de baseball », indique encore le texte de la plainte. « Ils ont aussi envoyé des messages de menaces, pastiché notre affiche en utilisant à chaque fois l’image d’un couteau à cran d’arrêt », selon la même source.









La venue de la militante avait aussi fait réagir dans le champ politique puisque Mahaut Bertu, adjointe à la maire de Nantes chargée de l’égalité et de la lutte contre les discriminations, avait posté un message sur Twitter. « A l’occasion d’une conférence à venir, une association nantaise a invité Marguerite Stern pour parler féminisme. Ce choix n’est pas neutre alors même qu’elle est en procès pour transphobie contre SOS Homophobie, association connue et reconnue ».

Le colloque devait être organisé au château des Ducs de Bretagne. « On ne pouvait pas prendre de risques pour le château, parce que le château a un public (…) donc c’était devenu un peu délicat », a expliqué Boubacar Lame pour justifier le report du colloque.