Le maire de Saint-Etienne, Gaël Perdriau, a été de nouveau placé en garde à vue ce mardi après-midi, dans le cadre de l’enquête concernant l’affaire du chantage présumé à la sextape, a indiqué son cabinet, confirmant une information de France Info. Il était convoqué pour 15 heures à la police judiciaire de Lyon.

« C’est la procédure normale qui son cours », précise son chef de cabinet Pierre Chappel auprès de l’AFP. L’élu, qui nie les faits, est soupçonné d’avoir exercé des pressions sur son ancien premier adjoint Gilles Artigues en le menaçant de diffuser une vidéo intime, dans laquelle l’intéressé se faisait masser par un escort-boy.

Trois autres protagonistes convoqués

Trois autres protagonistes, suspectés d’avoir organisé la rencontre et orchestré le complot, ont également été convoqués afin d’être entendus une seconde fois par les enquêteurs. Il s’agit de Pierre Gauttieri, ancien directeur de cabinet de Gaël Perdriau, ainsi que Samy Kéfi-Jérôme, adjoint à l’éducation et son ex-compagnon Gilles Rossary-Lenglet.

L’affaire avait été révélée au mois d’août dernier par Mediapart ayant recueilli les confidences de Gilles Rossary-Lenglet. N' « ayant plus rien à perdre », ce dernier assurait que son ancien conjoint avait payé, en 2014 lors d’une soirée à Paris, un escort-boy afin qu’il passe la nuit avec Gilles Artigues, marié et père de famille.

Deux semaines plus tard, Mediapart avait diffusé une conversation privée, enregistrée quatre ans plus tard par Gilles Artigues dans le bureau du maire. On entendait Gaël Perdriau et Pierre Gautierri le menacer de diffuser la vidéo par « parcimonie » ou auprès de ses enfants s’il venait à porter plainte.

Pressé de démissionner à la suite de ces révélations, le maire de Saint-Etienne a fini par se mettre en retrait de ses fonctions à la tête de la métropole, seulement. Il a par ailleurs été exclu des Républicains.