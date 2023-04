La première édition du Région Pays de la Loire Tour, nouvelle épreuve cycliste sur quatre jours, aura connu un coup d’envoi inattendu. Le départ officiel n’aura finalement pas lieu, comme initialement prévu, à Saint-Nazaire ce mardi à 13h30. La course ne passera pas non plus par le plus long pont de France. Les organisateurs craignaient en effet l’irruption de manifestants contre le projet de réforme des retraites. Le départ a donc été déplacé dans un secteur plus paisible, sur la commune de Saint-Père-en Retz, au sud de la Loire, annonce l’organisation, confirmant ainsi une information de France Bleu. Le village départ et ses animations ont également été annulés.

Saint-Nazaire et son pont ont en effet été plusieurs fois la cible d'actions de manifestants ces dernières semaines. Il faut dire aussi que ce nouveau Région Pays de la Loire Tour est principalement financé par le conseil régional, dont la présidente, Christelle Morançais (ex LR), soutient le projet de réforme des retraites.

Fin de tour vendredi au Mans

L’arrivée de la première étape est prévue ce mardi après-midi à Saint-Gilles-Croix-de-Vie (Vendée). Diffusée en direct sur la chaîne L’Equipe, l’épreuve s’achèvera vendredi au Mans. Clisson, Le Lion d’Angers, Mayenne, Baugé et Sablé-sur-Sarthe seront villes étapes.

Les meilleures équipes françaises (Groupama-FDJ, AG2R, Cofidis, Arkea-Samsic, TotalEnergies) ainsi que quelques pointures étrangères sont présentes. Bryan Coquard, Arnaud Démare, Nacer Bouhanni et Julien Simon font partie des têtes d’affiche. Le budget annoncé s’élève à 1,4 million d’euros.