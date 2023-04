Elle est la seule salariée de l’association. Fondatrice de Bulles Solidaires, Laure-Anna Galeandro-Diamant passe la plus grande partie de son temps à mener une quête devenue désespérée. Contrainte de quitter cet été ses locaux de la rue des Veyettes, à Rennes, son association d’aide aux personnes sans-abri doit absolument trouver un nouveau lieu de stockage pour ses produits d’hygiène. « Le bâtiment que l’on nous mettait à disposition gracieusement va être loué. Nous avons regardé pour louer un local mais c’est impensable, on n’a pas le budget. La situation est critique », explique la fondatrice de l’association.

Bulles Solidaires effectue des maraudes chaque lundi soir dans la métropole rennaise avec son camping-car douche. Une salle de bains mobile qui permet d’aller à la rencontre des personnes à la rue et de leur offrir un espace d’hygiène privatisé. Une petite parenthèse dans le quotidien très rude de la rue. Chaque jeudi soir, ses bénévoles arpentent les rues de Rennes à l’occasion d’une maraude à pied. Des produits d’hygiène offerts par des entreprises locales sont distribués aux personnes en précarité.





Le camping-car douche sillonne les rues de Rennes une fois par semaine pour offrir un espace d'hygiène aux personnes démunies. - Bulles Solidaires

De plus en plus sollicitée, l’association a recueilli plus de cinq tonnes de produits l’an dernier. « Et on explose déjà nos records pour ce début d’année. C’est inquiétant car nous n’aurons bientôt plus d’endroit pour les stocker », s’inquiète Laure-Anna Galeandro-Diamant. Son association a déjà dû renoncer à des dons faute de place pour les conserver. Bulles Solidaires a déjà contacté la municipalité rennaise et sollicité son réseau mais se trouve dans l’impasse.

Le risque de devoir tout arrêter

Elle recherche un local de stockage de « minimum 60 m² » dans la métropole rennaise avec pour seul impératif d’être accessible en transports en commun car « tous les bénévoles ne sont pas véhiculés ». Mais le local ne sera pas amené à recevoir du public. L’association est prête à prendre en charge un petit loyer mais reste dans l’incapacité de s’aligner sur le prix du marché privé. Et si elle ne trouvait pas ? « Nous serions obligés de faire cesser les actions de notre association », prévient sa fondatrice. Environ 5.000 personnes bénéficient des dons de Bulles Solidaires chaque année.

Toute personne susceptible d’aider l’association peut contacter le 06-42-65-95-37 ou adresser un mail à contact@bulles-solidaires.com.