La scène est impressionnante. Un rorqual commun mesurant 10 mètres de long et pesant 7 tonnes s’est échoué sur une plage des Côtes-d’Armor. Le cétacé a été découvert mort sur la plage de la Jospinet, à Lamballe-Armor, rapporte Le Télégramme. Lundi, les services de la ville ont fait appel à une entreprise mytilicole locale pour les aider à remonter l’animal sur la cale.

Ce mardi, l’observatoire Pélagis est attendu sur place pour réaliser des prélèvements sur la carcasse du rorqual commun, poursuit Ouest-France. La Direction départementale de la protection des populations interviendra ensuite pour procéder aux opérations d’équarrissage.

En septembre dernier, deux événements similaires s’étaient produits en quelques jours dans le Finistère. « Des échouages de rorqual commun sont observés tous les ans sur nos côtes et tout au long de l’année avec une saisonnalité légèrement plus marquée à l’automne, indiquait l’observatoire Pélagis. Depuis 2000, près de 40 % de ces échouages ont été signalés sur les côtes de Bretagne et principalement dans le Finistère. »