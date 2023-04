Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Helsinki va mettre fin ce mardi à trois décennies de non-alignement militaire. La Finlande rejoint ce mardi l’Otan, un tournant stratégique provoqué par l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Le pays nordique, qui partage une frontière de 1.300 kilomètres de long avec la Russie, va devenir le 31e membre de l’Alliance, le jour anniversaire de sa création, le 4 avril 1949. Les objections de la Turquie et de la Hongrie ont retardé l’adhésion d’Helsinki pendant des mois, et bloquent toujours celle Stockholm. Toutefois, le secrétaire général de l’Alliance se dit « confiant dans le fait que la Suède deviendra également membre ». « C’est, pour l’Otan, pour moi, une priorité de s’assurer que cela arrivera aussi rapidement que possible », assure Jens Stoltenberg.

C’est une première historique dans l’histoire américaine : Donald Trump va comparaître ce mardi devant la justice de New York, où 35.000 policiers ont été placés « en d’alerte ». Premier ancien président à être inculpé au pénal, il sera placé en état d’arrestation, puis un juge de Manhattan lui détaillera les charges retenues par un grand jury dans l’affaire du paiement à l’ex-star du X Stormy Daniels juste avant la présidentielle de 2016. Notre correspondant aux Etats-Unis, Philippe Berry, vous dit tout sur cette journée qui devrait marquer durablement la politique américaine.

La Défense va bénéficier d’un effort sans précédent. Le budget des armées françaises va en effet faire l’objet d’une hausse jusqu’en 2030 au moins, comme l’avait promis Emmanuel Macron lors de ses vœux aux militaires en janvier. Le projet de Loi de programmation militaire (LPM) 2024-2030, présenté ce mardi en Conseil des ministres, prévoit des hausses annuelles de 3 à 4 milliards d’euros, sur fond de retour de la guerre en Europe. « Cette LPM acte une hausse du budget défense » pour atteindre 69 milliards d’euros en 2030 contre 32 milliards d’euros en 2017, fait valoir l’entourage du ministre Sébastien Lecornu, qui admet toutefois avoir priorisé certains programmes d’armement au détriment d’autres.