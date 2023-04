Après son habituelle pause hivernale, le Puy du Fou rouvre ses portes ce samedi. Le parc à thème vendéen, réputé pour ses fresques historiques spectaculaires, en profite pour dévoiler au public un nouveau spectacle, extrêmement ambitieux, consacré aux débuts du cinéma : Le Mime et l’étoile. Le spectateur se retrouve plongé dans un grand studio où se déroule le tournage d’un film muet en noir et blanc. Les scènes sont donc sous-titrées, mises en musique, et, surtout, jouées véritablement en noir et blanc (décors, costumes, personnages, véhicules…) « sans écran, ni trucage », grâce à une « variation de gris », explique le Puy du Fou.

L’autre prouesse réside dans l’enchaînement des décors. Ceux-ci se déplacent par l’action d’une « machinerie gigantesque » sur une distance totale de 2 kilomètres. Les comédiens évoluent sur un tapis roulant, rendant l’effet d’un travelling. Les spectateurs, eux, sont assis et ne bougent pas. « Nous avons voulu nous plonger dans la Belle époque, ça permet au XXe siècle de faire son entrée dans les grands spectacles du Puy du Fou, explique Nicolas de Villiers, président du parc. Nous avons voulu rendre hommage aux pionniers du cinéma qui ont, rappelons-le, inventé cet art en France. Rendre hommage aussi aux grands artistes (Georges Méliès, Buster Keaton, Charlie Chaplin, etc.). »

Une dépense de 20 millions d’euros

La création du Mime et l’étoile a nécessité dix-huit mois de travaux. Quelque 120 personnages sont réunis sur scène, jusqu’à huit fois par jour. « Ce spectacle mobilise des moyens considérables, explique Nicolas de Villiers. C’est un budget d’investissement très lourd : plus de 20 millions d’euros. C’est sans doute le plus gros budget jamais investi dans un spectacle vivant en France et en Europe. »









L’accès au Mime et l’étoile est compris dans le billet d’entrée du Puy du Fou, lequel donne droit à une vingtaine de spectacles. Quelque 2.200 salariés travaillent sur le site. Le spectacle nocturne de la Cinéscénie, joué en grande partie par des bénévoles, nécessite un billet supplémentaire.

Avec 2,34 millions de visiteurs, le Puy du Fou fut en 2022 le troisième parc à thème le plus visité de France, derrière Disneyland et le Parc Astérix. Fort de son succès hexagonal, le parc affiche depuis plusieurs années son ambition à l’international, avec, notamment, la création du Puy du Fou España, près de Tolède.