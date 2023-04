Comme un symbole de l’expansion d’une menace. Le Forum international de la cybersécurité (FIC) ouvre ses portes, mercredi, à Lille, dans le Nord, alors que la mairie reste touchée par une cyberattaque. Le 5, 6 et 7 avril, à Lille Grand Palais, l’évènement réunira experts, sociétés spécialisées et hackers « éthiques ». Environ 15.000 visiteurs sont attendus pour évoquer la montée des attaques et les moyens d’y répondre.

Chaque année, des cybercriminels sans frontières mènent des centaines de millions d’assauts numériques, aussi bien contre des particuliers que contre des grandes entreprises ou des collectivités. Leurs modes opératoires consistent le plus souvent à demander une rançon après avoir verrouillé ou volé des données et à les revendre sur le « dark web » (la partie la plus difficilement accessible d’internet) au plus offrant. Cela consiste aussi à convaincre leurs victimes, par un mail d’hameçonnage («phishing »), de cliquer sur des liens pour, par exemple, subtiliser leurs codes bancaires.

Menaces par rançongiciel en hausse de 22 %

Lille n’est pas épargnée par ces attaques. Les organisations mal protégées, comme le sont souvent les collectivités ou les hôpitaux, sont devenues des cibles de choix, notamment en France, même si elles paient rarement des rançons. Le 1er mars, la ville de Lille a reconnu un vol important de données personnelles, notamment chez ses agents, avec demande de rançon. Depuis, les services de la mairie doivent fonctionner sans e-mails.









Au 3e trimestre 2022, la société de cybersécurité Trend Micro a ainsi détecté 4 millions de menaces par rançongiciel (envoi par mail d’un logiciel malveillant), en hausse de 22 % sur un an. La prise de conscience se diffuse peu à peu en France, mais beaucoup d’organisations n’ont pas encore pris suffisamment de mesures de protection. C’est pour cela que l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (Anssi) diffuse des solutions clé en main à tous, comme l’a expliqué à l’AFP son nouveau directeur général Vincent Strubel.

Boycott de l’Etat

De plus en plus d’organisations prennent donc conscience de l’importance d’investir dans la cybersécurité. Selon le cabinet Gartner, ce marché atteindra 267 milliards de dollars en 2026 contre 172 milliards en 2022. Mais le coût mondial des dégâts des cyberattaques atteindra 10.000 milliards, selon McKinsey.

Par ailleurs, et c’est la première fois que ça arrive, le ministère de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a annulé la présence des services de l’Etat, ainsi que la visite de ministres à cet événement. La gendarmerie et la police y tenaient généralement des stands importants. La raison ? Le coorganisateur du FIC, le cabinet de conseil Avisa Partners, est accusé par certains médias de pratiques d’influence douteuses.