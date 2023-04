« Made in France » et luxe. C’est ce qui ressort du top 5 « qualité » de Marque préférée des Français*, que 20 Minutes vous révèle en exclusivité. Sur la première place, on retrouve Louis Vuitton. La marque iconique du luxe français devance le crocodile tricolore le plus célèbre : Lacoste. La dernière marque à figurer sur le podium n’est pas française mais représente l’American Way of Life : Levi’s. Signalons que la marque au Red Tab se classe marque de mode préférée des Français. Dans ce classement, les marques françaises sont au pied du podium, avec Dim et Quechua.









Ce top 5 des marques les plus « quali » selon les Français est complété par Cartier et Dior. Là encore, la qualité est attribuée à des maisons qui représentent le chic et l’élégance à la française. C’est le French Way of Life d’Emily in Paris.