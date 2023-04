Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

C’est un débat qui dépasse les clivages politiques et dont les conclusions sont difficiles. Ce lundi, Emmanuel Macron va dévoiler quelle suite il entend donner aux questions sur la fin de vie. Le chef de l’Etat va pour cela recevoir dans la matinée les 184 membres de la Convention citoyenne, des citoyens tirés au sort qui ont participé pendant trois mois à d’intenses débats sur le sujet.

Dans un rapport validé dimanche, ils ont répondu « oui » aux trois quarts à une aide « active à mourir », concrètement le suicide assisté ou l’euthanasie, en assortissant toutefois leurs positions d’importantes restrictions. Le président compte « tirer les conclusions de ce travail et tracer les voies d’un Acte II dans ce débat national », a indiqué l’Elysée. Il pourrait annoncer une nouvelle loi, la voie du référendum n’étant en principe pas ouverte pour ce type de questions sociétales.

Les dissensions chez les socialistes, principalement sur le positionnement vis-à-vis de la Nupes, sont de nouveau sous le feu des projecteurs. La dissidente PS soutenue par le numéro 2 du parti, Nicolas Mayer-Rossignol, et par la présidente PS de la région Occitanie, Carole Delga, a remporté dimanche en Ariège une législative partielle contre la sortante LFI/Nupes. Martine Froger a recueilli 11.758 voix (60,19 %) contre 7.776 (39,81 %) pour Bénédicte Taurine, dans un 2e tour à la participation limitée (38 %).

Nicolas Mayer-Rossignol s’est félicité de cette victoire, s’adressant directement à Jean-Luc Mélenchon : « En Ariège comme ailleurs, il y a des femmes et des hommes socialistes, qui portent fièrement leurs valeurs, qui ont envie que la gauche gagne et qui ne vous seront jamais… soumis ». L’ancien candidat à la présidentielle lui a répondu sur le même ton : « Voilà à quoi servent les "dissidents du PS". Refuge du vote Le Pen et Macron au 2e tour pour battre l’opposition à la retraite à 64 ans. Lamentable combine politicienne ». Au niveau national, ce scrutin pourrait donc laisser des traces au sein de l’alliance de gauche.

La violence avec des armes endeuille une nouvelle fois Marseille. Au moins trois personnes sont décédées et trois autres sont entre la vie et la mort, touchées dans trois fusillades dans la nuit de dimanche à ce lundi, dans les quartiers populaires du nord de la ville, rongés par le trafic de drogue. Ces violences ont également fait cinq blessés, dont le pronostic vital n’est pas engagé. Au total, ce sont 13 personnes qui ont été tuées par balle depuis le début de l’année dans la cité phocéenne.